Taiwán y Japón afrontan «conjuntamente» la presión de China, afirma el canciller taiwanés

3 minutos

Taipéi, 23 dic (EFE).- Taiwán y Japón ocupan posiciones clave en la primera cadena de islas del Pacífico y afrontan «conjuntamente» la presión procedente de China, afirmó este lunes el ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, durante una reunión en Taipéi con parlamentarios japoneses.

Durante el encuentro, Lin subrayó que, además de mantener una «estrecha cooperación» en materia de seguridad, Taiwán y Japón son «sólidos socios económicos y comerciales», con «estructuras industriales complementarias», según un comunicado difundido este martes por la Cancillería taiwanesa.

El jefe de la diplomacia isleña destacó asimismo que ambas partes comparten desafíos derivados de los desastres naturales, por lo que abogó por reforzar la cooperación en prevención y gestión de emergencias con el objetivo de «fortalecer la resiliencia social».

En relación con la solicitud de adhesión de Taiwán al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), Lin sostuvo que la isla «cumple los criterios de ingreso» y expresó su deseo de que Japón «continúe ejerciendo un papel de liderazgo y contribuya a iniciar cuanto antes las negociaciones de adhesión».

Por su parte, el legislador japonés Hirofumi Takinami compartió su experiencia al frente del ‘Grupo TY’, una organización favorable a Taiwán dentro de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) de Japón, desde donde impulsó la modificación de las normas del registro civil japonés para permitir que los documentos oficiales consignen «Taiwán».

Takinami también manifestó su satisfacción por el progresivo fortalecimiento de las fuerzas protaiwanesas en la Cámara Alta japonesa, de acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería.

La reunión tuvo lugar en un contexto de deterioro de las relaciones entre China y Japón, tras las declaraciones del mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien advirtió de que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una «situación de crisis» y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas palabras de «extremadamente graves» y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.

Actualmente, al menos tres delegaciones de políticos japoneses se encuentran de visita en Taiwán: una integrada por legisladores de la Cámara Alta -con la que se reunió Lin-, otra encabezada por el exministro de Justicia Keisuke Suzuki y una tercera liderada por Koichi Hagiuda, diputado del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y secretario general en funciones de la formación. EFE

jacb/aa/ah