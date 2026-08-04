Tajani critica que España no haya consultado con la UE la regularización de migrantes

Compartir

3 minutos

Roma, 4 ago (EFE).- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, criticó que España no haya consultado al resto de países de la Unión Europea sobre la reciente regularización de 500.000 migrantes, en una entrevista publicada este martes en el diario ‘Corriere della Sera».

«España está regularizando a 500.000 extranjeros indocumentados y lo hace sin haber compartido esta decisión con ninguno de sus socios europeos y esto no está bien. Ahora sabemos que hay incluso un millón de solicitudes de regularización, ¿y quién impide que estas personas se muevan libremente dentro del espacio Schengen?», afirmó el también vicepresidente del Gobierno.

En la entrevista también defendió que Italia haya suspendido en el mes de agosto el tratado de libre circulación con España realizando controles en puertos y aeropuertos a quienes lleguen de ese país tras lo sucedido en Ceuta y aseguró que se tomó esta decisión basándose «en elementos objetivos, analizados por comités institucionales competentes».

«Y qué pasará con los 5.000 migrantes subsaharianos en Ceuta , que no pueden ser devueltos a Marruecos? ¿Adónde irán? No es casualidad que el gobierno socialista de Dinamarca fuera el primero en compartir nuestras preocupaciones, junto con muchos otros Estados miembros de la UE. Lo ocurrido en Ceuta no es un hecho aislado; supone un riesgo para toda la Unión, y tenemos derecho a exigir medidas adicionales, aclaraciones y medidas preventivas para garantizar que estos sucesos no se repitan y no comprometan el tejido social de los demás Estados miembros de la UE», agregó.

Así como afirmó que entiende «el nerviosismo de España ante su fallida política migratoria» pero que Italia tiene «el deber de proteger las fronteras».

«Siempre nos hemos solidarizado con España; somos amigos de los españoles, pero su política en este asunto no es perfecta, y tomamos estas medidas tras una cuidadosa consideración por parte del Ministerio del Interior», añadió.

Sobre las declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien afirmó en una entrevista en Televisión Española que en la crisis migratoria de Ceuta ha habido gobiernos europeos que no han estado a la altura y citó a Italia que, según dijo, es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulares, Tajani discrepó sobre ello.

«Las cifras que citan, que son anteriores a 2021. Los datos reales son diferentes. Hemos visto una reducción a la mitad de las llegadas irregulares , gracias en parte a una política exterior que ha sido más que responsable en materia migratoria bajo el gobierno de Giorgia Meloni», subrayó. EFE

ccg/alf