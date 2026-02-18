Tajani representará a Italia como observador en reunión de la Junta de Paz de Washington

Roma, 18 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia y vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ha anunciado este miércoles que representará a su país en la reunión de la Junta de Paz para Gaza que se celebrará el jueves en Washington y en la que Italia participará con el estatus de «observador»

«Yo mismo representaré a Italia como observador en esta primera reunión de la Junta de Paz para estar presente en el momento en que se debata y se tomen decisiones sobre la reconstrucción de Gaza y el futuro de Palestina», aseguró Tajani a los medios a su llegada este miércoles al aeropuerto de Tirana (Albania).

El jefe de la diplomacia italiana insistió en que su país «siempre ha sido protagonista en la zona del Mediterráneo» y que no puede dejar de formar parte de una «estrategia» que les «seguirá situando en primera línea».

«Debemos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho para construir la paz y la estabilidad en toda la zona de Oriente Medio. Es una decisión política que respeta la Constitución de la República», añadió.

Tajani ya defendió el martes ante la Cámara de Diputados la necesidad de acudir como observador, asegurando que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia de Italia sería «políticamente incomprensible».

La posición del Ejecutivo de Giorgia Meloni ha sido criticada por la oposición, que acusa al Gobierno de contribuir al «desmantelamiento del derecho internacional» y de ceder a la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Junta de Paz celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Italia ha optado por esta vía intermedia como «observador» en lugar de ser miembro de pleno derecho debido a «problemas de compatibilidad constitucional».

Por el contrario, países como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación. EFE

