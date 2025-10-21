Takaichi a punto de convertirse en la primera mujer en gobernar Japón

La dirigente conservadora Sanae Takaichi, conocida por su línea dura frente a China, deberá convertirse el martes en la primera mujer jefa del gobierno de Japón, tras un acuerdo de última hora para formar una coalición nueva.

Sería la quinta persona en liderar el país asiático en igual número de años y estará al frente de un gobierno de minoría con una agenda llena, incluida una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, la próxima semana a Tokio.

El Parlamento deberá votar la tarde del martes para designar a Takaichi como primera ministra, y será investida formalmente después de un encuentro posterior con el emperador.

Fue designada el 4 de octubre como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida durante décadas, pero que se ha vuelto crecientemente impopular.

Pero seis días después, su coalición se rompió cuando el partido minoritario Komeito la abandonó por discrepar con las posturas conservadoras de Takaichi y un escándalo de financiamiento del PLD.

Eso obligó a Takaichi a formar una alianza con el Partido Innovación de Japón (PIJ), firmado la noche del lunes.

Prometió «fortalecer la economía japonesa y reorganizar a Japón como un país que puede ser responsable con las generaciones futuras».

La perspectiva de la designación de Takaichi propició un auge el lunes y martes en la Bolsa de Tokio.

