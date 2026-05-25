Takaichi desvela un presupuesto adicional de tres billones de yenes por la guerra en Irán

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Tokio, 25 may (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó este lunes que su Gobierno está elaborando un presupuesto adicional de más de tres billones de yenes (alrededor de 16.200 millones de euros), ante el aumento de los precios de la energía por la guerra en Irán.

Takaichi informó en una rueda de prensa de que su gabinete está elaborando un presupuesto suplementario que prevé que supere los tres billones de yenes con el fin de garantizar la «plena preparación financiera» de Japón ante la «incierta» situación en Oriente Medio.

Así, la mandataria japonesa reveló que presentará «la próxima semana» en la Dieta (Parlamento nipón) el proyecto de ley de presupuesto adicional para el año fiscal en curso, en medio de la preocupación sobre las finanzas públicas del país asiático, una de las más elevadas de los países desarrollados.

Sin embargo, durante su intervención, explicó que la emisión de bonos gubernamentales se mantendrá sin cambios respecto al plan original y argumentó que podrá financiarlo según los cálculos de ingresos proyectados y ante la ausencia de gastos. «Creemos que puede implementarse sin afectar al mercado de bonos», remarcó.

Ayudas a la población

La primera ministra anunció también un fondo de reserva para responder a la situación en Oriente Medio valorado en 500.000 millones de yenes (unos 2.700 millones de euros), que se utilizarán, entre otras cosas, para continuar con las ayudas a la gasolina.

Además, subvencionará las tarifas de electricidad y gas desde julio hasta septiembre, lo que reduciría la carga a cada hogar en aproximadamente 5.000 yenes (unos 27 euros) durante los tres meses, ya que aunque «es improbable» un aumento significativo en mayo o junio, prevé que el aumento de los precios del combustible «se reflejen en facturas posteriores».

En este contexto, declaró que «todavía» no se ha llegado al punto en el que deba exigir medidas drásticas de ahorro energético que frenen la actividad económica, si bien pidió a la población que ahorre energía «en la medida en que no afecte a la vida diaria ni a la economía».

La primera ministra afirmó también que, gracias a la búsqueda de fuentes alternativas de petróleo, el archipiélago se ha garantizado un suministro estable de crudo hasta abril de 2027.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero ha obligado a Japón a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas. EFE

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