Takaichi dice que dimitirá «inmediatamente» si su coalición pierde mayoría en elecciones

Tokio, 26 ene (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este lunes que dimitirá «inmediatamente» si la coalición que lidera pierde su mayoría en la Cámara Baja en las elecciones anticipadas del 8 de febrero.

Durante un debate en Tokio entre los candidatos a los comicios, convocados la semana pasada por la propia Takaichi para tratar de aprovechar sus altos índices de popularidad, la mandataria explicó que las políticas del Gobierno han sufrido un cambio «importante» a raíz del acuerdo de coalición del pasado octubre entre el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

«Si el PLD, junto a Ishin, no logra la mayoría, yo dimitiría inmediatamente. Pero voy a hacer todo lo posible por que no suceda», aseguró la conservadora.

Durante su anuncio del adelanto electoral, la semana pasada, Takaichi ya pintó los comicios como un plebiscito a su figura misma, e insinuó que abandonaría el cargo si no logra los avances que pretende.

Takaichi aseguró también este lunes que no le preocupa la aparente bajada de su popularidad en los sondeos de los medios tras su decisión de convocar elecciones, y apuntó que las caídas de momento son pequeñas.

En el debate, los candidatos explicaron algunas de sus principales posturas y respondieron a preguntas de la prensa.

Yoshihiko Noda, uno de los líderes del nuevo partido de centro Alianza Reformista Centrista, se centró en el aumento de los precios, y reiteró su propuesta de eliminar el impuesto sobre los alimentos, a la vez que defendió su alianza con la formación budista Komeito, que fue socio de coalición del gobernante PLD durante más de veinte años.

Mientras, el líder del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), Yuichiro Tamaki, una de las fuerzas clave de la oposición en el fragmentado Parlamento japonés, defendió su estrategia de lograr acuerdos a través del diálogo, en lugar de la confrontación, abriendo la puerta a cooperar con el vencedor de los comicios.

El PLD cuenta actualmente con tan solo 199 de los 465 escaños en la Cámara Baja (la más importante de las dos que forman el Parlamento), y, junto con los 34 de los que dispone su aliado, Ishin, acumula una estrechísima mayoría de un solo escaño.

Con su adelanto electoral, la mandataria se ha propuesto contar con una mayoría más holgada que le permita llevar a cabo sus planes de aumentar el gasto público para espolear la estancada economía japonesa y hacer frente a los efectos de la persistente inflación. EFE

