Takaichi logra una victoria aplastante en generales y obtiene vía libre para sus políticas

1 minuto

Tokio, 9 feb (EFE).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se alzó con una victoria aplastante en las elecciones generales del domingo al obtener 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, según resultados del recuento de votos adelantado por la cadena pública NHK.

Dicha proporción representa una mayoría de algo más de dos tercios de la poderosa cámara, lo que en la práctica da vía libre a la conservadora para sacar adelante sus políticas en solitario e incluso si las rechaza la Cámara Alta, donde la coalición gobernante del PLD y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), están en minoría.

Con los 36 escaños obtenidos por su parte por Ishin, la coalición ha obtenido 352 escaños en total, según las cifras y a falta de la publicación del informe por parte del Ministerio del Interior. EFE

mra/seo

(foto)(video)