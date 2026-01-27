Takaichi mantiene las referencias a China en el inicio de la campaña electoral

Tokio, 27 ene (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mantuvo este martes sus ya habituales referencias a China en el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 8 de febrero, en medio de la tensión diplomática entre ambos países a raíz de unos comentarios de la líder conservadora sobre Taiwán.

«Muchos están preocupados por la relación con China. Todos en el Gobierno, y por supuesto yo misma (…), cuando hablamos con nuestros homólogos extranjeros les explicamos lo que estamos haciendo para no depender de ciertos países y reforzar nuestra cooperación», aseguró este martes la mandataria en un acto en Tokio para dar inicio a la campaña.

El mensaje llega después de que Takaichi, en la noche del lunes, matizase sus comentarios del pasado noviembre en el Parlamento sobre la posibilidad de una intervención japonesa en un ataque militar chino contra Taiwán, que generaron una fuerte protesta por parte de Pekín y llevaron al actual empeoramiento de las relaciones.

En un debate televisado con los líderes de otros partidos políticos, Takaichi defendió que la alianza de Japón con Estados Unidos «colapsaría» si Washington es atacado en un posible conflicto en torno a Taiwán y Tokio se mantiene al margen, en declaraciones recogidas por el medio japonés The Japan Times.

«Si algo grave ocurre allí, tenemos que ir a rescatar a los japoneses y estadounidenses en Taiwán. Eso significa que podríamos tomar medidas conjuntas», aseguró la conservadora.

Takaichi se ha apoyado en su postura firme frente a China como una de sus bazas de cara a los comicios de febrero, convocados por la propia mandataria la semana pasada para tratar de aprovechar sus altos índices de popularidad y lograr una mayoría más holgada en la Cámara Baja, la más importante del Parlamento.

Ya en su discurso para anunciar el adelanto electoral, el pasado lunes, la mandataria acusó a China de «coerción económica» por sus restricciones a la exportación de productos, aprovechando el enfrentamiento diplomático para hacer campaña. EFE

