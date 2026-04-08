Takaichi traslada a Pezeshkian el «avance positivo» que supone acuerdo entre Irán y EE.UU.

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Tokio, 8 abr (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, trasladó este miércoles al presidente iraní, Masud Pezeshkian, el «avance positivo» que supone el acuerdo de un alto el fuego de dos semanas alcanzado en las últimas horas con Estados Unidos, de cara a negociar un pacto de paz a largo plazo.

Takaichi mantuvo esta tarde una conversación telefónica con Pezeshkian, en la que reiteró «la postura de Japón, haciendo hincapié en la importancia fundamental de una pronta resolución de la situación», según dijo en declaraciones a la prensa desde su residencia oficial.

«Expresé nuestra satisfacción por los recientes anuncios de Estados Unidos e Irán, considerándolos un avance positivo; subrayé que lo más importante es que la situación se resuelva de manera efectiva, garantizando la seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz; y que esperamos un acuerdo por la vía diplomática», dijo.

En este sentido, la primera ministra nipona destacó que el mencionado paso «es un punto estratégico vital para la logística global», por lo que le instó a «garantizar la seguridad de todos los buques, incluidos los relacionados con Japón, a la mayor brevedad posible».

Asimismo, solicitó «la pronta resolución del caso» del ciudadano japonés que recientemente fue puesto en libertad bajo fianza, recalcando que espera que «este asunto se resuelva por completo», en referencia a la persona que llevaba detenida en Irán desde finales de enero y que, según medios japoneses, podría ser el redactor jefe de la cadena de televisión nipona NHK en Teherán.

Por último, ambos líderes acordaron mantenerse en contacto, tal y como comunicó Takaichi durante su intervención a medios, y destacó que su gabinete «ha estado colaborando estrechamente con la comunidad internacional en gestiones diplomáticas».

Horas antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que tras sus esfuerzos diplomáticos las autoridades estadounidenses e iraníes habían alcanzado una tregua inmediata, que incluye a Líbano, con el objetivo de negociar un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que la propuesta de Teherán es «una base» con la que poder trabajar durante las dos semanas que dura la tregua y en la que se retoma el paso por Ormuz. Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del viernes en Islamabad, la capital paquistaní.

En paralelo, el Gobierno de Israel anunció que acepta el alto el fuego de dos semanas pero aseguró que este no incluye Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto y contradiciendo al primer ministro de Pakistán, que ha mediado en la negociación. EFE

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