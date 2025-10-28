Takaichi y Trump prometen llevar la alianza entre Japón y EE.UU. a «una nueva era dorada»

Tokio, 28 oct (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometieron este martes desde Tokio a llevar su alianza a «una nueva era dorada» a través de una diplomacia más dinámica.

«Me gustaría lograr una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos en la que ambos se vuelvan más fuertes y también más prósperos», dijo Takaichi reunida con Trump en el Palacio de invitados de Estado de Akasaka, en su primera cara a cara con el mandatario estadounidense desde su nombramiento hace una semana.

El presidente Trump, quien llegó el lunes a Tokio tras una visita a Malasia, felicitó nuevamente a la japonesa y aseguró que su Administración está «emocionada» por este nuevo capítulo con Tokio. EFE

