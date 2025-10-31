Takaichi y Xi mantendrán su primera reunión este viernes en los márgenes del APEC

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente chino, Xi Jinping, mantendrán este viernes su primera reunión en la meridional ciudad surcoreana de Gyeongju, informaron medios japoneses citando al Gobierno nacional.

El encuentro se producirá en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra entre hoy y el sábado, y en la que ambos líderes están participando.

Como ya ocurriera con la reunión en la víspera de Takaichi y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, la reunión de la nueva mandataria japonesa y Xi servirá como barómetro para entrever el futuro de las relaciones entre ambos países, tensas por disputas territoriales y las heridas abiertas en torno a la colonización japonesa de principios del siglo XX.

Según informaciones de la cadena pública japonesa NHK, la primera ministra Takaichi tendría intención de trasmitir a Xi su deseo de promover una relación mutuamente beneficiosa e intercambiar puntos de vista para construir una relación constructiva y estable.

La mandataria nipona tendría planeado también expresar a su homólogo chino la preocupación de Tokio por restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros productos, así como sus actividades militares en el mar de China Oriental y la incursión de navíos chinos en aguas alrededor de las disputadas islas Senkaku, entre otros asuntos.

La llegada al poder de Takaichi ha sido acogida con cautela por los países vecinos, entre ellos China, dada su postura favorable al revisionismo histórico y a la reforma de la Constitución pacifista del país asiático.

Muestra de ello es el hecho de que el presidente Xi no envió ningún mensaje de felicitación a Takaichi tras su nombramiento como primera ministra la semana pasada, como sí hizo con sus tres predecesores, entre ellos Shigeru Ishiba, a quien sucede al frente del Ejecutivo japonés. EFE

