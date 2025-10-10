Talibanes acusan a Pakistán de violar espacio aéreo afgano y bombardear un mercado civil

Kabul, 10 oct (EFE).- El Gobierno talibán acusó formalmente este viernes a Pakistán de violar su espacio aéreo y bombardear un mercado civil en la provincia de Paktika, una grave escalada en la crisis entre ambos países por la que advirtió de que habrá «consecuencias».

“Una vez más, Pakistán ha violado el espacio aéreo de Afganistán. Sus fuerzas atacaron un mercado civil en la zona de Margha, en la provincia de Paktika, y también sobrevolaron la capital, Kabul”, afirmó el Ministerio de Defensa de los talibanes en un comunicado.

El ministerio calificó este acto de «violento y reprensible» y de un ataque directo contra la soberanía afgana. «Tras estas acciones, independientemente de lo crítica que se vuelva la situación, las consecuencias recaerán sobre el Ejército pakistaní”, concluye la dura advertencia.

Este ataque se produce tras una fuerte explosión que sacudió Kabul anoche, cuyo origen se desconoce y que desató especulaciones sobre un posible ataque transfronterizo paquistaní. Informes no verificados señalaban que el objetivo era el líder del grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), Mufti Noor Wali Mehsud, dando lugar a un cruce de declaraciones este viernes entre Afganistán y Pakistán.

El ministro de Exteriores de facto afgano, Amir Khan Muttaqi, lanzó una advertencia a Pakistán, asegurando que «este tipo de asuntos no pueden resolverse mediante la fuerza», tras reunirse con su par indio, Subrahmanyam Jaishankar.

«Si alguien se atreve a cometer tales actos, primero debería hablar con Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos: Ellos les dirán que no es bueno jugar a esos juegos con Afganistán», añadió el canciller afgano.

Casi simultáneamente, desde Islamabad, el Ejército paquistaní eludió confirmar o desmentir su participación en el presunto ataque, pero sí acusó directamente a Afganistán de servir como refugio para grupos de extremistas islámicos que atentan contra su territorio.

Islamabad acusa desde hace años a Kabul de dar refugio a esos combatientes, una tensión que ha provocado ataques aéreos paquistaníes limitados en el pasado y que deterioran gravemente la relación bilateral. EFE

