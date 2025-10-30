Talibanes anuncian acuerdo con Pakistán para seguir diálogo y evitan el fin de la tregua

Kabul, 31 oct (EFE).- El Gobierno talibán confirmó este viernes la «conclusión» de la ronda de negociaciones que sostienen con Pakistán en Estambul, que había colapsado esta semana, y que terminó con un acuerdo para «continuar discutiendo los asuntos pendientes en futuras sesiones», según los fundamentalistas afganos.

«El Emirato Islámico de Afganistán ha creído en la diplomacia y el diálogo desde el principio», dijo el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en un comunicado en la red social X en el que aseguró que Kabul había abordado el proceso «con honestidad y seriedad». EFE

