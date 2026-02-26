Talibanes aseguran haber capturado a soldados paquistaníes y tomado 15 puestos fronterizos

2 minutos

Kabul, 26 feb (EFE).- El Gobierno de los talibanes afirmó que su ofensiva nocturna de este jueves contra Pakistán ha logrado capturar a varios soldados paquistaníes y elevar a 15 el número de puestos militares bajo su control, en una escalada bélica en la frontera entre ambos países.

«El número de puestos capturados al enemigo ha llegado a 15. Muchos soldados han muerto y varios de ellos también han sido capturados vivos», según el portavoz principal de la administración talibán, Zabihullah Mujahid.

Mujahid había informado con anterioridad a través de sus canales oficiales de la toma de dos puestos en el distrito de Durbaba y tres en Goshta (provincia de Nangarhar), además de otros dos en el distrito de Nari (Kunar).

En la frontera «también se han dedicado a la operación unidades láser de gran escala, que aprovecharán la oscuridad de la noche para destruir con facilidad a todas las fuerzas móviles del enemigo y enviarlas al infierno, si Dios quiere», declaró el portavoz.

La actual ofensiva es la respuesta de Kabul a los ataques aéreos paquistaníes de la semana pasada que, según los talibanes, impactaron en zonas residenciales y causaron la muerte casi una veintena de civiles, incluyendo mujeres y niños.

Por el contrario, Islamabad defendió la operación asegurando que se trató de un «ataque de precisión» que logró abatir a cerca de un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano para golpear territorio paquistaní.

El portavoz del Cuerpo 201 ‘Khalid bin Walid’, Waheedullah Mohammadi, aseguró que «las fuerzas fronterizas y de infantería del Cuerpo 201 ‘Khalid bin Walid’ han lanzado un asalto masivo contra los puestos de las milicias paquistaníes cerca de la línea hipotética en las provincias de Kunar y Nangarhar».

Hasta el momento, las autoridades de Pakistán no han confirmado el alcance de estos enfrentamientos ni la supuesta pérdida de sus puestos fronterizos. EFE

