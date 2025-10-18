Talibanes confirman negociaciones en Doha tras ataques aéreos de Pakistán en Afganistán

Kabul, 18 oct (EFE).- El Gobierno de facto talibán confirmó este sábado que una delegación de alto nivel partió hacia Doha para iniciar negociaciones con Pakistán, mientras condenó los últimos ataques aéreos paquistaníes que causaron muertos y heridos entre civiles, incluidos ocho jugadores de críquet, en la provincia afgana de Paktika.

En un comunicado oficial, el principal portavoz del Ejecutivo talibán, Zabihullah Mujahid, indicó que la delegación, encabezada por el ministro de Defensa, Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid, viajó a Catar «según lo acordado previamente» para participar en el diálogo con las autoridades de Pakistán. EFE

