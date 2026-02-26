Talibanes dan por terminada su ofensiva con la muerte de 55 soldados paquistaníes

3 minutos

Kabul, 27 feb (EFE).- El Gobierno talibán dio por terminada su ofensiva esta medianoche contra Pakistán y aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, tras los combates que ambos países mantuvieron en la frontera debido al lanzamiento de una operación coordinada por Afganistán.

«Un total de 55 soldados paquistaníes murieron, y dos bases y 19 puestos fueron capturados durante las operaciones a lo largo de la Línea Durand», aseguró el Ministerio de Defensa del Gobierno talibán en un comunicado emitido este viernes.

El ministerio afirmó que los ataques se dirigieron contra posiciones militares de Pakistán cerca de las provincias de la Línea Durand, incluyendo Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán, y añadió que las operaciones se detuvieron a la medianoche «por orden del jefe del Estado Mayor».

Los talibanes informaron que también «se incautaron decenas de armas ligeras y pesadas, municiones y equipamiento militar», y que un tanque y un vehículo de transporte militar paquistaní fueron destruidos.

Según un comunicado anterior de la administración afgana, sus tropas también han capturado a un número indeterminado de soldados paquistaníes vivos.

Respecto a sus propias bajas, el ministerio talibán informó de que ocho de sus combatientes murieron y otros 11 resultaron heridos en las operaciones, mientras que 13 civiles afganos sufrieron lesiones en un ataque con cohetes contra un campamento de migrantes en Nangarhar.

Por su parte, Pakistán confirmó la ofensiva pero aseguró haber repelido los ataques mediante una respuesta «inmediata y efectiva».

Según la versión paquistaní, sus ataques de precisión han destruido dos puestos de control afganos y han forzado la retirada de los combatientes talibanes, a quienes el Gobierno de Pakistán denomina «Khawarij».

El choque, que afectó a cinco sectores fronterizos, se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán y ha derivado en una batalla por el control de posiciones estratégicas que ambos bandos aseguran haber capturado.

Las incursiones pakistaníes y sus bombardeos causaron al menos 17 muertes.

Kabul denunció que las víctimas eran civiles, mientras que Islamabad defendió que se trataba de una operación contra un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano como base.

El conflicto tiene lugar a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto de 2.640 kilómetros que separa ambos países, y de confirmarse la toma de prisioneros y la recuperación de cadáveres, esta crisis sería el incidente más grave entre ambos vecinos desde el regreso de los fundamentalistas al poder hace cuatro años. EFE

