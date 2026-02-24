Talibanes denuncian ante la ONU que Pakistán tuvo como objetivo a civiles en sus ataques

2 minutos

Kabul, 24 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, denunció este martes ante la ONU que los recientes bombardeos de Pakistán en suelo afgano tuvieron como único objetivo a la población civil, negando así la presencia de insurgentes armados en las zonas atacadas el pasado sábado.

En una conversación telefónica con la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, el ministro de Exteriores «expresó una profunda preocupación por los recientes ataques aéreos realizados por Pakistán, en los que, según informes, se tuvo como objetivo a civiles», según un comunicado del régimen de facto afgano.

Según el documento, el ministro talibán añadió que “en los últimos cuatro años, ataques similares y repetidos por parte de Pakistán solo han tenido como objetivo a civiles”, alegando un patrón de ataques que afectan a no combatientes.

Muttaqi insistió en que «nunca han muerto individuos armados» en este tipo de operaciones, lo que a su juicio demuestra que «las acusaciones de Islamabad contra Afganistán carecen de fundamento», al tiempo que negó la operatividad de grupos insurgentes en el país.

Las autoridades afganas informaron el domingo que una serie de ataques aéreos de Pakistán dejaron al menos 17 civiles fallecidos, una cifra de víctimas que la ONU ha situado preliminarmente en 13 muertos y siete heridos.

Pakistán confirmó ayer los bombardeos que, según sus propias cuentas, causaron la muerte de más de 80 presuntos insurgentes.

El canciller talibán invitó a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático a «visitar el lugar del último ataque aéreo para evaluar de cerca la situación».

DiCarlo expresó sus condolencias por las víctimas y se comprometió a elevar el asunto «ante los Estados miembros de la ONU y todas las partes pertinentes», según el comunicado del gobierno fundamentalista.

El conflicto que mantiene enfrentados a Islamabad y Kabul desde hace meses deriva de las acusaciones recurrentes de Pakistán de que Afganistán da refugio a grupos insurgentes responsables de ataques en su territorio, algo que Kabul siempre ha negado.

El pasado octubre, ataques transfronterizos similares dejaron decenas de muertos en la que fue la peor escalada bilateral en años, tras una serie de bombardeos paquistaníes en Afganistán. EFE

