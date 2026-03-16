Talibanes denuncian la muerte de tres civiles, incluidos dos niños, en ataque paquistaní

2 minutos

Kabul, 15 mar (EFE).- Al menos tres personas, entre ellas dos niños, murieron y otras dos resultaron heridas por bombardeos nocturnos llevados a cabo el domingo por las fuerzas paquistaníes en zonas del sureste y este de Afganistán, cerca de la Línea Durand, según informaron funcionarios locales talibanes.

«Las fuerzas del régimen militar paquistaní llevaron a cabo ataques con mortero y artillería contra viviendas de civiles en la zona afgana de Dubi, en el distrito de Speray de la provincia de Khost», declaró a EFE el portavoz de la provincia de Khost, Mustaghfar Gurbaz.

El funcionario talibán añadió que los ataques provocaron la muerte de dos niños y dejaron dos heridos, además de destruir varias viviendas en la zona.

El portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, denunció en la red social X otro ataque de artillería paquistaní en el distrito de Kamdesh, en la provincia oriental de Nuristán, que dejó un muerto y calcinó un inmueble.

Además, Fitrat indicó que aviones de combate bombardearon anoche un antiguo centro de rehabilitación en Arghistan, en la provincia sureña de Kandahar, sin causar víctimas al encontrarse vacío.

Por su parte, el Gobierno de Pakistán reportó el domingo la muerte de cuatro civiles y lesiones a un niño en un ataque con artillería procedente de Afganistán, en el marco de un nuevo intercambio de fuego entre ambos países vecinos.

Pakistán y Afganistán mantienen enfrentamientos y ataques cruzados a lo largo de su frontera desde finales del mes pasado, después de que Islamabad bombardeara objetivos en territorio afgano, lo que llevó a Kabul a lanzar una ofensiva de represalia.

Desde entonces, las fuerzas paquistaníes han respondido con fuego de artillería y ataques aéreos contra objetivos en Afganistán, incluidos lugares en la antigua base aérea estadounidense de Bagram, la capital Kabul y la ciudad sureña de Kandahar.

Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de permitir que el TTP, también conocido como los talibanes paquistaníes, utilice territorio afgano como refugio para lanzar ataques dentro de Pakistán, una acusación que Kabul niega. EFE

lk-mtv/alf