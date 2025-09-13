Talibanes y el representante de EE.UU. se reúnen en Kabul para dialogar sobre encarcelados

2 minutos

Kabul, 13 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de facto de Afganistán, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, se reunió este sábado en Kabul con una delegación estadounidense encabezada por el representante especial del presidente Donald Trump para asuntos de prisioneros, Adam Boehler, con el fin de hablar sobre ciudadanos encarcelados, según informó el departamento talibán en un comunicado.

«Ambas partes mantuvieron amplias conversaciones sobre vías para expandir las relaciones bilaterales, cuestiones referentes a los ciudadanos, así como oportunidades de inversión y otros asuntos en Afganistán», señaló el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano.

Según los talibanes, los representantes de Afganistán y de Estados Unidos «subrayaron la necesidad de continuar los diálogos sobre cuestiones bilaterales actuales y futuras, en particular en lo relativo a los ciudadanos encarcelados».

Los talibanes liberaron el pasado 20 de marzo a un ciudadano estadounidense con la mediación de Catar

Muttaqi se refirió a las conversaciones previas en Doha de ambos países y sugirió que «ahora se ha creado una buena oportunidad para normalizar las relaciones» y consideró que «no existen problemas complejos en los lazos bilaterales que sean difíciles de resolver».

Por su parte, Boehler dijo que Washington «respeta la libertad de las naciones para decidir por sí mismas y no desea imponer nada al pueblo afgano», según informaron los talibanes.

El representante estadounidense ofreció las condolencias de su país a Afganistán tras el terremoto del pasado 31 de agosto en el este de este país en el que murieron más de 2.200 personas.

En la reunión también participó el exembajador de Estados Unidos ante Afganistán Zalmay Khalilzad.

Este encuentro se enmarca en la búsqueda por parte de los talibanes del reconocimiento internacional de su régimen. Tras su ascenso al poder en agosto de 2021, los fundamentalistas quedaron prácticamente aislados del resto de países y aunque cada vez son más los Gobiernos extranjeros que entablan discusiones con ellos, slo Rusia los reconoce como gobierno legítimo de Afganistán.

Aunque la retirada de Estados Unidos de Afganistán tuvo lugar bajo el Gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden, fue durante el primer mandato de Trump cuando se firmaron los Acuerdos de Doha con los talibanes, que implicaron la salida de las tropas americanas de suelo afgano tras más de dos décadas. EFE

lk-jgv/psh