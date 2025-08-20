Talibanes y Pakistán tratan comercio y tránsito de personas en cumbre trilateral con China

Kabul, 20 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de facto de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, destacó este miércoles ante su homologo paquistaní, Ishaq Dar, que los talibanes buscan una mayor cooperación comercial y en materia de tránsito con Islamabad, en la cumbre trilateral entre ambos países y China que se celebra hoy en Kabul.

En un comunicado, Muttaqi subrayó el interés de Kabul en ampliar la cooperación económica con Islamabad, en particular en los sectores comercial, de tránsito y de proyectos de desarrollo conjunto e instó a la delegación paquistaní a tomar «medidas prácticas para resolver los desafíos y facilitar» estos ámbitos.

En un comunicado, la cancillería afgana afirmó que la política exterior de Afganistán es «equilibrada» y está «centrada en la economía».

«El Emirato Islámico busca relaciones positivas basadas en el respeto mutuo con todo el mundo, incluido Pakistán», dijeron los talibanes en un comunicado.

Además, los fundamentalistas, que ejercen el poder en Kabul desde su vuelta al poder en agosto de 2021, expresaron su preocupación por la situación de los refugiados afganos en Pakistán, y pidió a Islamabad que «evite la violación de los derechos de los afganos que residen allí y de quienes lleguen en el futuro».

Por su parte, según los talibanes, Dar subrayó el compromiso de Islamabad con el fortalecimiento de sus lazos con Kabul, notablemente en los ámbitos del comercio y el tránsito bilateral.

Este miércoles, el South Asia Stability Institute University (SASSI) de Pakistán anunció que acogerá entre el 25 y el 26 de agosto un diálogo regional en el que participarán figuras de la oposición afgana en el exilio, un encuentro que ha sido calificado de «enormemente imprudente» por algunos expertos.

El encuentro representa un contrapunto a la cumbre trilateral que el Gobierno de facto de los talibanes acoge hoy en Kabul con sus homólogos de China, Wang Yi, y Pakistán, Ishaq Dar. EFE

