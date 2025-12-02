Talibanes y Tayikistán conversan tras los ataques desde Afganistán que dejaron 5 muertos

Kabul, 2 dic (EFE).- El ministro de Exteriores del gobierno de facto talibán y su par de Tayikistán conversaron este martes en una llamada telefónica sobre seguridad fronteriza tras los recientes ataques con armas de fuego y drones perpetrados desde Afganistán la semana pasada y que dejaron cinco muertos, entre ellos tres ciudadanos chinos, y cinco heridos.

El ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, en conversación telefónica con su par de Tayikistán, Sirojiddin Muhriddin, condenó los recientes incidentes de seguridad en Tayikistán calificándolos de «lamentables» y subrayando «la importancia de la cooperación conjunta para la estabilidad regional», informó el Ministerio de Exteriores del gobierno de facto talibán en un comunicado emitido este martes.

Entre las víctimas mortales de los ataques se encontraban tres ciudadanos chinos que trabajaban en una empresa minera en la frontera con Tayikistán. La Embajada de China en Afganistán instó el viernes a empresas y trabajadores chinos a abandonar la zona “lo antes posible” ante el riesgo de nuevos incidentes

El noreste de Afganistán y las áreas montañosas que conectan con Tayikistán son consideradas zonas de alto riesgo, por la presencia de grupos armados y redes de tráfico transfronterizo, un entorno que ha generado preocupación recurrente entre las autoridades chinas y centroasiáticas.

Según el comunicado, el canciller de facto Amir Khan Muttaqi señaló que Afganistán y Tayikistán han construido recientemente «un ambiente de confianza destinado a fortalecer la cooperación política, económica y de seguridad», aunque advirtió que «ciertos círculos intentan perturbar esta trayectoria positiva».

El ministro afgano añadió que Afganistán está preparado para reforzar la seguridad fronteriza, realizar investigaciones conjuntas y participar en cualquier forma de coordinación, describiendo la acción conjunta contra elementos maliciosos como «una necesidad de la época»

Por su parte, el ministro tayiko, Sirojiddin Muhriddin, también expresó su apoyo a una mayor coordinación fronteriza, subrayando que Tayikistán favorece «un compromiso positivo con el gobierno afgano» y rechaza «grupos hostiles que buscan socavar las relaciones entre ambos países».

El comunicado concluye que ambas partes acordaron mantener contacto regular entre las fuerzas fronterizas, continuar con los comités conjuntos de cooperación en seguridad y sostener reuniones técnicas para que la región experimente una mayor confianza y estabilidad mutua.

Las autoridades tayikas no han aceptado, por el momento, en su país a representantes diplomáticos nombrados por los talibanes, que llegaron al poder en Kabul en agosto de 2021, por lo que el embajador de Afganistán en Dusambé continúa siendo el nombrado por el Gobierno republicano anterior a la vuelta al poder de los fundamentalistas. EFE

