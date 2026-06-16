Tanger estrena su gran festival de fotografía con España como país invitado

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Tánger (Marruecos), 16 jun (EFE).- Tánger acoge desde este martes la primera edición de Photo Tanger, una ambiciosa convocatoria dedicada a la fotografía y las artes visuales que ha transformado esta ciudad del norte de Marruecos en una gran galería de arte y que tiene a España como país invitado de honor y a la fotógrafa española Isabel Muñoz entre sus protagonistas.

Bajo el lema «La llamada del horizonte», el festival rinde homenaje a la identidad marítima de Tánger, una ciudad históricamente abierta al intercambio cultural y a la creación artística.

La programación incluye exposiciones fotográficas, proyecciones cinematográficas, encuentros con autores, mesas redondas, talleres y actividades al aire libre con el objetivo de acercar la imagen al público y explorar nuevas técnicas visuales.

El proyecto está impulsado por la Fundación Photo Tanger y presidido por el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun, quien durante la presentación subrayó que el festival «rinde homenaje a la ciudad y a sus historias».

La propuesta busca recuperar el espíritu cosmopolita que ha marcado a la ciudad. «Tánger estará de fiesta, reencontrándose así con su tradicional apertura al horizonte y al mundo», afirmó.

La presencia de España como invitado de honor constituye uno de los ejes centrales de esta edición, que incluye una muestra del trabajo de Isabel Muñoz y un ciclo de cine con el estreno en Tánger de «Calle Málaga», protagonizada por Carmen Maura.

Considerada una de las grandes referentes de la fotografía contemporánea internacional, doble ganadora del World Press Photo y Premio Nacional de Fotografía de España, la galería del Instituto Cervantes de Tánger acoge una amplia retrospectiva dedicada a Múñoz, con algunas de las imágenes más emblemáticas de su carrera.

Photo Tanger, que se prolongará hasta el 31 de agosto, nace con vocación internacional y aspira a consolidarse como una cita anual de referencia en el panorama cultural mediterráneo. EFE

mar/ajs