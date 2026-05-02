Tanzania cierra uno de los dos últimos campamentos de refugiados de Burundi

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Tanzania cerró uno de los dos últimos campos de refugiados burundeses del país, tras repatriar por la fuerza a sus ocupantes o trasladarlos a otro emplazamiento, informaron este viernes fuentes coincidentes.

La ONU confirmó el cierre del campamentode Nduta, en el noroeste de Tanzania, que en las últimas semanas aún acogía a unas 3.000 personas.

Según el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), a finales de 2025 aún quedaban unos 142.000 burundeses en dos campamentos —Nduta y Nyarugusu— después de haber huido de años de guerra civil, represión política y pobreza endémica en su país de origen.

En los últimos meses, refugiados han declarado haber sido expulsados por la fuerza del campamento, a raíz de un acuerdo alcanzado entre Tanzania y Burundi para repatriar a unos 100.000 de ellos de aquí a junio.

«Los alrededor de 3.000 refugiados que quedaban en el campamento (de Nduta) fueron llevados por la fuerza a Burundi el jueves, lo que ha provocado el cierre del lugar», declaró el viernes la ONG Coalición por los Derechos Humanos/Vivir en los Campos de Refugiados (CDH/VICAR).

Según esta misma oenegé, diez familias de Nduta siguen a la espera de ser trasladadas al otro campo restante, Nyarugusu, donde se han sumado a 198 familias ya reubicadas allí.

«La situación se ha deteriorado progresivamente en los últimos meses, como consecuencia de medidas cada vez más coercitivas», afirman estos refugiados, citados por la CDH/VICAR.

Consultado por la AFP, un portavoz del ACNUR confirmó que «el campo de refugiados de Nduta fue oficialmente cerrado por el gobierno» tanzano el jueves.

Según las autoridades tanzanas, el campo de Nyarugusu debería cerrar el 30 de junio.

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