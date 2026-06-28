Tanzania recupera la electricidad tras un apagón por una avería en su red nacional

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Nairobi, 28 jun (EFE).- Tanzania recuperó el suministro eléctrico después de un apagón generalizado a causa de una avería en la red eléctrica nacional, informó este domingo la compañía eléctrica estatal, TANESCO.

«En estos momentos, el servicio eléctrico se ha restablecido en todas las regiones del país que reciben suministro de la red eléctrica nacional», señaló TANESCO en un comunicado difundido en la red social Facebook.

Este sábado, la compañía informó en otro comunicado de que alrededor de las 19.00 horas (16.00 GMT) se produjo «una avería técnica» que hizo que todas las regiones conectadas a la red nacional sufrieran «un corte» del suministro.

Según reportaron medios locales, el apagón repentino afectó a hogares, empresas e instituciones públicas en varias zonas del país. EFE

lbg/rml