Tanzania y EE.UU. firman un acuerdo sanitario valorado en 3.100 millones de dólares

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Nairobi, 2 jul (EFE).- Tanzania y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento de cooperación en sanidad valorado en 3.100 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros), informó este jueves la Embajada de EE.UU. en el país africano.

Según un comunicado del Departamento de Estado difundido por esta misión diplomática en redes sociales, Washington aportará 1.300 millones de dólares (1.140 millones de euros) en un plazo de cinco años, mientras que el Gobierno tanzano se comprometió a incrementar su gasto interno en salud en 1.800 millones de dólares (1.600 millones de euros) en el mismo periodo.

Las partidas irán destinadas a construir de forma conjunta una «sólida red» de hospitales, laboratorios y profesionales sanitarios que sean capaces de atender a la población y de abordar de forma «independiente» futuras amenazas para la salud pública.

Además, el acuerdo busca mantener el control del país sobre el VIH, la malaria, la poliomielitis y la tuberculosis, así como apoyar la salud materno-infantil.

«Estados Unidos canalizará la asistencia para apoyar las prioridades sanitarias de Tanzania y ayudarla a aprovechar la experiencia estadounidense en productos farmacéuticos, innovación sanitaria y tecnología», señala el documento.

Dicho pacto forma parte de la «Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero», presentada en septiembre pasado, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con 34 países (incluidos 24 africanos y 6 latinoamericanos) por valor de más de 24.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros). EFE

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