TAP concluyó la actualización del software de Airbus en 41 de sus aviones

2 minutos

Lisboa, 30 nov (EFE).- La aerolínea portuguesa TAP ya actualizado el software en todos los aviones de su flota susceptibles de sufrir el fallo del que el fabricante europeo Airbus informó el viernes, lo que ha afectado a un total de 41 aparatos de la compañía lusa.

En una respuesta escrita enviada este domingo a EFE, TAP destacó que la actualización se llevó a cabo sin perturbar sus operaciones y «manteniendo siempre la seguridad de pasajeros y tripulaciones».

Destacó que este «hecho extraordinario» solo se ha conseguido gracias a «la proactividad, coordinación y dedicación sin par» de sus equipos de mantenimiento e ingeniería, así como de su centro de control operativo.

Airbus avisó el viernes a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares.

El problema afectaba a más de la mitad de los aparatos de la gama más vendida de Airbus.

El sábado, TAP señaló que la actualización tuvo «un impacto reducido» en sus operaciones y no tuvo que cancelar vuelos.

Más de 6.000 aviones en todo el mundo, la mitad de los A320, el aparato más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América. EFE

ssa/lar