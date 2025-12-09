TAP prevé operar un tercio de sus vuelos durante huelga general del jueves en Portugal

2 minutos

Lisboa, 9 dic (EFE).- El consejero delegado (CEO) de TAP, Luís Rodrigues, aseguró este martes que la aerolínea está preparada para la huelga general convocada el jueves en Portugal, a la que se han sumado varios sindicatos de aviación, y prevé operar un tercio de sus vuelos ese día.

«No queremos que los pasajeros lleguen al aeropuerto y descubran que su vuelo no está allí», dijo Rodrigues, quien señaló que para solucionar esta situación los equipos de atención al cliente de TAP han contactado con todos los clientes posibles que tenían un billete para el 11 de diciembre para recomendarles que cambiaran su vuelo para una fecha posterior.

Y agregó que el objetivo es «minimizar el impacto de una huelga que nadie desea, pero que es lo que es», remarcó.

El CEO de la aerolínea estatal detalló que la mayoría de los pasajeros ha aceptado los cambios: «La gente quiere llegar a sus destinos o quiere irse de vacaciones, a sus lugares de trabajo, a sus negocios, a sus vidas con sus familias, en general, no les importa mucho si van el día antes o el día después».

Rodrigues se mostró optimista y agregó que «se acordó con todos los sindicatos que todo salga lo mejor posible».

Este mismo martes, el Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC), el Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de Aviación Civil (SNPVAC), el Sindicato de Trabajadores de Aviación y Aeropuertos (Sitava) y el Sindicato de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves (Sitema) confirmaron su adhesión a la huelga.

Los principales sindicatos del país han convocado para el 11 de diciembre una huelga general para protestar contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha), que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. EFE

lmg/ssa/fpa