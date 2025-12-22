TAP volverá a operar entre Lisboa y Tel Aviv a partir de marzo de 2026

1 minuto

Lisboa, 22 dic (EFE).- La aerolínea nacional portuguesa TAP informó este lunes de que volverá a operar entre Lisboa y Tel Aviv a partir del 29 de marzo de 2026 con cinco frecuencias semanales, tras más de dos años de paralización.

La entidad interrumpió sus vuelos entre Tel Aviv y la capital portuguesa en octubre de 2023 debido al conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

En un comunicado, explicó que el próximo año realizará los trayectos entre los aeropuertos Humberto Delgado y Ben Gurion en aviones A320neo, con capacidad para 168 pasajeros.

Los vuelos hacia Tel Aviv se realizarán los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos, mientras que en el sentido contrario saldrán los lunes, martes, viernes, sábados y domingos. EFE

