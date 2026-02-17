Tarique Rahman asume como primer ministro de Bangladés tras su victoria electoral

Daca 17 feb (EFE).- El jefe del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), Tarique Rahman, juró este martes el cargo de primer ministro para convertirse en el primer hombre electo para liderar el Gobierno de esta nación asiática y la transición democrática, tras años de agitación política y exilio.

El presidente bangladesí, Muhammed Sahabuddin, administró el juramento oficial a las 16.15 hora local (10.15 GMT) en la Plaza Sur del Parlamento en Daca, modificando la costumbre histórica de realizar este acto en la residencia oficial del mandatario.

La investidura pone fin al mandato de la administración interina dirigida por el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que asumió el poder tras la caída de la exmandataria Sheikh Hasina en agosto de 2024.

Este nombramiento marca un giro histórico en la política de la nación al romper con la hegemonía de las mujeres que, incluyendo a su madre Khaleda Zia y a su rival Hasina, gobernaron el país de forma casi ininterrumpida desde 1991.

El nuevo equipo ministerial está compuesto por 25 ministros de gabinete y 24 secretarios de Estado que asumieron sus funciones de forma conjunta para marcar el inicio de la nueva legislatura.

Este relevo institucional se produce tras la rotunda victoria del pasado 12 de febrero y cierra el periodo de interinidad abierto tras el levantamiento estudiantil que derrocó al anterior régimen en agosto de 2024.

Rahman llega a la jefatura del Gobierno tras casi dos décadas de exilio en Londres y después de haber sido la figura central de la oposición durante los años de mayor agitación política en el país.

La nueva administración asume el reto de implementar las reformas estructurales validadas por el 69% de los votantes en el reciente referéndum nacional sobre la soberanía institucional.

El acto concluyó con un gesto de continuidad diplomática que busca estabilizar la posición de Bangladés como un actor clave en la seguridad y el comercio de la región asiática. EFE

