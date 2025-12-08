Tata y Lockheed Martin construirán planta de mantenimiento para aviones Hercules en India

Nueva Delhi, 8 dic (EFE).- El segmento aeroespacial del grupo indio Tata Group y la compañía estadounidense del sector aeroespacial Lockheed Martin anunciaron este lunes que construirá una planta de mantenimiento, reparación y revisión para los aviones Super Hercules C-130J.

Tata Advanced Systems Ltd. y Lockheed Martin anunciaron este lunes la construcción de la planta, que se prevé que concluya en 2026 y en 2027 esté preparada para recibir los primeros aviones que tengan que ser objeto de mantenimiento, detallaron las compañías en un comunicado conjunto.

«Este hito representa mucho más que la creación de una nueva instalación: simboliza la creciente confianza y capacidad de la India para configurar su propia infraestructura de defensa. El proyecto refuerza nuestro ecosistema aeroespacial, creando una base para la innovación, el desarrollo de competencias y la competitividad global», dijo el director ejecutivo de Tata Advanced Systems, Sukaran Singh.

En junio, Tata y el fabricante francés de aviones civiles y militares Dassault Aviation firmaron un acuerdo para que la firma europea fabrique en la India los fuselajes de sus cazas Rafale, trasladando por primera vez parte de su producción fuera de Francia.

El desembarco de la industria aeroespacial en la India tiene lugar en el marco de la iniciativa ‘Make in India’ del Gobierno indio, que aboga por convertir a este país asiático en un gran centro global de fabricación y atraer inversiones extranjeras para impulsar la industria nacional.

Las aeronaves C-130J Hercules son aviones de transporte militar turbohélice de cuatro motores y son una actualización del C-130 Hercules de Lockheed Martin, la aeronave militar con la fabricación continua más longeva de la historia que ha sido utilizada en operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria.

En noviembre, veinte soldados turcos que viajaban en un avión de transporte C-130 Hercules murieron tras estrellarse la aeronave que los transportaba en la zona fronteriza entre Georgia y Azerbaiyán.

Turquía suspendió entonces el uso de sus aviones militares de este tipo. EFE

