Tatiana Calderón: en pausa en Brasil, competirá en EEUU y exhibe en Madrid la Formula E

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Madrid, 13 mar (EFE).- La piloto colombiana Tatiana Calderón acaba de aterrizar en Madrid, la ciudad en la que vivió durante más de quince años, para conducir un coche de Fórmula E como piloto de reserva de la escudería Citroën Racing, mientras su llegada coincide con un inicio de temporada complicado en Brasil y con el anuncio de su reciente incorporación al equipo Rafa Racing, con el que disputará la Lamborghini Super Trofeo Norteamérica.

Respecto al inicio de la temporada en Brasil, la define como «complicada» porque, tres días antes de competir, su coche aún no estaba terminado por falta de piezas. «No pudimos hacer la primera carrera y estamos pendientes de confirmación para saber qué pasa», explica Calderón, que forma un equipo 100% femenino junto con la piloto brasileña Bruna Tommaselli.

Calderón paraliza Doctor Esquerdo

Mientras tanto, Calderón paraliza una de las calles más famosas de Madrid, Doctor Esquerdo, en una exhibición ante una multitud de público que sirve de antesala a la prueba de Formula E que se disputará en el Circuito Madrid Jarama-RACE los próximos 20 y 21 de marzo.

“Representa un desafío para los pilotos porque nosotros crecimos tratando de ir lo más rápido posible y, a veces, yendo tan rápido, no eres nada eficiente”, cuenta Calderón sobre la Formula E, que añade que en esta competición tienes que ser un “piloto muy técnico”, un “tipo de desafío” que les encanta a los ingenieros.

«Para la gente a la que le gusta la tecnología y la estrategia, es un gran campeonato a seguir», añade la colombiana, cuyo monoplaza tenía la velocidad limitada a un máximo de 100 km/h en el acto celebrado en las calles de Madrid por una cuestión de seguridad.

Las nuevas regulaciones de la F1

La piloto colombiana, que también ha sido piloto de pruebas en Fórmula 1, opina además sobre las nuevas y polémicas regulaciones de este campeonato.

Reconoce que es difícil valorarlas porque no ha visto el coche en persona, pero cree que en esta nueva dinámica “tienes que ser muy inteligente a la hora de competir” y que ni los pilotos ni los aficionados “están acostumbrados a ver este tipo de carreras”, por lo que considera que llevará tiempo encontrar el equilibrio entre lo que buscan los pilotos y lo que quiere el espectador.

“Si me preguntas ahora qué disfrutaba más, pues sí, la anterior, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones”, afirma Calderón, que también percibe “un cambio en la forma en la que hoy en día se forma un piloto”, pero incide en que lo «bonito» también es ver cómo el deporte se va adaptando cuando «juntas todas las generaciones».

Nuevos caminos

Calderón acumula experiencia en múltiples categorías del automovilismo, desde el Campeonato FIA de Fórmula 2 hasta la Super Fórmula en Japón o la IndyCar Series. Sobre esta última, reconoce que tiene “cuentas pendientes” y que sería la competición a la que le gustaría volver en el futuro.

“Ando en un Lamborghini que en la alfombra dice ‘Diablo’”, repite entre risas el verso de Karol G, una de sus artistas favoritas y también una de sus patrocinadoras. Una frase que la colombiana podrá recordar de nuevo cuando comience su participación en la Lamborghini Super Trofeo, que arranca el 18 de marzo.

Hasta entonces, Calderón viajará constantemente entre Brasil y Estados Unidos, aunque admite que, pese a haberse sentido “muchas veces extranjera” en su propia casa tras marcharse muy joven a Europa, “siempre hay algo” que la termina trayendo de vuelta a su hogar. EFE

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