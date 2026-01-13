Taxistas italianos protestan en todo el país para reclamar «normas claras» para los VTC

3 minutos

Roma, 13 ene (EFE).- Los taxistas italianos protestaron este martes en varios puntos del país para reclamar «normas claras» sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC) y mostrar su rechazo a la política del Gobierno de Giorgia Meloni y a la entrada de multinacionales como Uber en el sector.

La jornada de huelga comenzó a las 8:00 hora local (7:00 GMT) y se prolongará hasta las 22:00 (21:00 GMT), afectando al servicio en buena parte del país.

Las organizaciones del sector exigen una regulación clara de las plataformas digitales para «evitar el poder excesivo de los algoritmos», así como la plena aplicación de la ley contra los taxis ilegales y la protección del taxi como servicio público local.

En Roma, grupos de taxistas de la capital y de otras ciudades se concentraron esta mañana en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde iniciaron una marcha hasta la plaza de Bocca della Verità y posteriormente hacia Montecitorio, sede del Parlamento italiano, donde llevaron a cabo una protesta estática.

Durante la protestas se vieron banderas tricolores con la palabra «taxi» escrita en ellas y los manifestantes lanzaron varios petardos y bombas de humo de colores.

Pese a que la convocatoria de huelga tenía carácter nacional, la Unión Radiotaxi de Italia y el consorcio itTaxi, algunas de las organizaciones más relevantes del sector, decidieron no sumarse a la protesta.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, anunció la convocatoria de una reunión con los sindicatos del sector para este miércoles.

Salvini afirmó en el Senado que en los últimos tres años ha encabezado mesas de negociación «muy complicadas», pero que las reuniones «más exigentes» han sido las mantenidas entre taxis y VTC, que calificó de «auténticas aventuras», según recoge medios locales.

El coordinador de Unica Taxi Filt Cgil, el sector específico del taxi de la Federación Italiana de Trabajadores del Transporte (FILT-Cgil), Nicola Di Giacobbe, dijo esperar «una señal clara y que de las promesas se pase a los hechos».

Además, Di Giacobbe subrayó la necesidad de crear condiciones que garanticen a los ciudadanos un servicio público y no un sistema basado en «un algoritmo gestionado por las multinacionales que decide tarifas y vehículos en interés de la multinacional»

Según los sindicatos convocantes, alrededor de una veintena de organizaciones, las movilizaciones se replicaron en numerosas ciudades, con un amplio seguimiento en Turín (norte) y Bari (sur), donde los taxistas marcharon por la ciudad.

En Florencia (norte), el apoyo a la protesta fue “total”, según el presidente de Uritaxi, Claudio Giudici.EFE

csv/sam/rf

(vídeo)