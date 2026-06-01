Taylor Swift pone voz a una nueva canción para la banda sonora de ‘Toy Story 5’

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Los Ángeles (EE.UU.), 1 jun (EFE).- La estrella estadounidense Taylor Swift formará parte de la banda sonora de ‘Toy Story 5’, la próxima entrega de la franquicia de Disney y Pixar, con un nuevo tema original titulado ‘I Knew It, I Knew You’.

El tema, escrito y producido por Swift y Jack Antonoff, «se lanzará en todas las plataformas de música de contenidos en línea (‘streaming’) y de compra el viernes, 5 de junio», anunció este lunes Disney en un comunicado.

‘I Knew It, I Knew You’ formará parte de la banda sonora de la película, que se estrenará en la gran pantalla el 19 de junio.

La canción marcará el regreso de Swift a las raíces country, «mezclando estilos que han definido su exitosa carrera como compositora e intérprete», agregó el escrito.

La cantante cuenta con una trayectoria en la composición para la gran pantalla con canciones originales para bandas sonoras.

Para ‘Los Juegos del Hambre’ interpretó ‘Safe & Sound’ (2012) y, entre otras, aportó el tema ‘Carolina’ (2022) para el largometraje ‘La chica salvaje’, que le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics’ Choice Awards. EFE

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