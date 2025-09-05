Taylor Swift se postula a reina discográfica de los meses próximos

4 minutos

Madrid, 5 sep (EFE).- A la espera de noticias más concretas por parte de Rosalía y de Beyoncé, el tramo final de 2025 dejará la senda discográfica despejada para un nuevo reinado de Taylor Swift, sin perjuicio de novedades a cargo de otros artistas como Pablo Alborán o Ed Sheeran.

Septiembre ha llegado con ganas y, sin previo aviso, ha regalado este viernes ‘Swag II’ de Justin Bieber, la segunda parte del extenso álbum que publicó hace solo dos meses y que puso fin a muchos años de sequía discográfica.

Esta jornada también ha traído ‘Who Is The Sky?’ de David Byrne, ‘Antidepressants’ de Suede, ‘Joni’s Jazz’ de Joni Mitchell o ‘International’ de Saint Etienne.

Ed Sheeran, que hasta hace solo unos años paralizaba el mercado con cada lanzamiento, presentará ‘Play’ el 12 de septiembre, el mismo día que Jade, exintegrante de Little Mix, debutará en solitario (‘That’s Showbiz Baby!’) y llegarán trabajos de Twenty One Pilots (‘Breach’), Parcels (‘LOVED’) y Sophie Ellis-Bextor (‘Perimenopop’).

Aunque Cardi B ha sido más noticia estos días por su mediático juicio que por cuestiones musicales, después de siete años de espera desde el aplaudido ‘Invasion of Privacy’, el 19 de septiembre estrenará por fin ‘Am I The Drama?’.

Ese mismo día, Nine Inch Nails publicará la banda sonora de la película ‘Tron: Ares’; y Omara Portuondo, a sus 94 años, ‘Eterna Omara’. Por su parte, la joven Lola Young intentará demostrar con ‘I’m Only F**king Myself’ que sus éxitos, como ‘Messy’, no es flor de un día.

El regreso de Mariah Carey

El rock en diversas variantes y latitudes llegará con Biffy Clyro (‘Futique’) y con los discos en solitario del líder de Wilco, Jeff Tweedy (‘Twiligh Override’), y de The Cure, Robert Plant (‘Saving Grace’).

En la misma jornada, Doja Cat publica ‘Vie’ y, con su ‘soul’ elegante, la joven Olivia Dean podría dar un gran salto con ‘The Art Of Loving’. Pero, sobre todo, se vivirá la vuelta de Mariah Carey y no con su icónico disco navideño de todos los años, sino con ‘Here For It All’, su primer trabajo con temas inéditos desde 2018.

El 3 de octubre se celebrará el lanzamiento de ‘The Life Of A Showgirl’ de Taylor Swift, un retorno por todo lo alto al pop rítmico con los productores Max Martin y Shellback, tras haberse hecho ya en las semanas previas con muchos titulares por su próxima boda y a falta de confirmar si, como todo apunta, será la protagonista musical de la próxima Superbowl.

El 17 de octubre se publicará ‘Buenasuerte’ de los españoles Miss Caffeina tras su parón, así como ‘Vendrán suaves lluvias’ de Silvana Estrada y, por primera vez en vinilo, el histórico ‘Pedrá’ de Extremoduro. También ese día, ‘All Is Love And Pain In The Mouse Parade’ de los islandeses Of Monsters And Men y ‘Duets Special’ de Chrissie Hynde, al margen de The Pretenders.

Y Bon Jovi relanzará su disco ‘Forever (Legendary Edition)’ con invitados como Bruce Sprignsteen el 24 de octubre

El mes concluirá con otro disco esperado, ‘Everybody Scream’ de Florence + The Machine, basado en experimentación.

Otros discos esperados

Aunque EFE tiene confirmación de la salida de ‘Km 0’ del español Pablo Alborán con una mezcolanza de estilos en noviembre, cuando igualmente llegará el navideño ‘El árbol de la alegría’ de Miguel Poveda, las fechas y posibles publicaciones se vuelven más difusas a partir de entonces.

También se esperan novedades de Demi Lovato, Lizzo, Robbie Williams y Gorillaz, entre otros. Rihanna, que en febrero habló por última vez de su noveno disco para decir que sería algo completamente «inesperado, no ha vuelto a dar señales más que para celebrar esta misma semana el aniversario de sus 20 años en la música.

Tras su salto a la música electrónica y al country en sus dos trabajos previos, los seguidores de Beyoncé están convencidos de que el final de la trilogía o ‘Act III’ está cerca y que será un álbum de rock.

Del mismo modo, se esperan noticias inminentes de Rosalía tras el éxito de ‘Motomami’ (2022). EFE

jhv/lml/jl/alf

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22153176 y otros)