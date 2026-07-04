Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer, confirma su representante

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Nueva York, 3 jul (EFE).- Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer tras celebrar su boda en un gran evento en el Madison Square Garden de Nueva York ante un millar de invitados, confirmó este viernes su representante, Tree Paine.

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su «hombre de honor» y el hermano de Kelce, Jason, fue su «mejor hombre», indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Tanto Swift como Kelce se casaron vestidos por la casa de moda Christian Dior, con diseños del creativo Jonathan Anderson, y ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, agregó. EFE

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