Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer, confirma su representante

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Nueva York, 3 jul (EFE).- Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer tras celebrar su boda en un gran evento en el Madison Square Garden de Nueva York ante un millar de invitados, confirmó este viernes su representante, Tree Paine.

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su «hombre de honor» y el hermano de Kelce, Jason, fue su «mejor hombre», indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Tanto Swift como Kelce se casaron vestidos por la casa de moda Christian Dior, con diseños del creativo Jonathan Anderson, y ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, agregó.

Pasadas las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje «JusT&T Married» (recién casados, con las iniciales de la pareja) para deleite de los seguidores que rondaban el recinto.

Ni Swift ni Kelce habían confirmado que se casaban hoy, pero se habían filtrado detalles de los preparativos en el estadio, aparentemente decorado como un jardín, y la llegada de celebridades a la ciudad desde ayer fue el indicio definitivo.

Estrellas del deporte, incluidos numerosos jugadores de fútbol americano como Kelce; de la música, entre ellos colaboradores de Swift; y del cine, fueron vistos el jueves dirigiéndose a una cena reducida en la sala y llegando hoy a la fiesta multitudinaria.

Ahora que se han dado el ‘sí quiero’, se espera que la recepción se prolongue hasta la madrugada, según un memorando interno de la policía difundido por medios locales, y posiblemente hasta las cuatro.

Mientras tanto, el Empire State, el icónico rascacielos de la Gran Manzana, anunció en sus redes sociales que se iluminaría de color azul esta noche en honor a la tradición nupcial, para ser el «algo azul» de la novia. EFE

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