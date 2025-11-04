TC alemán tumba normas de triaje en ley contra infecciones por no ser competencia federal

Berlín, 4 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) alemán declaró nulas este martes las normas sobre triaje de la Ley de prevención y control de enfermedades infecciosas aprobadas por la Cámara Baja del Parlamento alemán durante la pandemia, al no ser competencia federal, sino de los estados federados legislar sobre esta materia.

El TC estimó así los recursos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de médicos de urgencias y cuidados intensivos con apoyo del sindicato de médicos Marburger Bund contra el catálogo de criterios según el cual se deben distribuir las capacidades de tratamiento cuando los recursos son insuficientes.

Esta disposición establecida en la ley obliga a los médicos a tomar decisiones límite que se contradicen con su propia concepción de la profesión y les plantean un grave dilema moral, argumentaron los demandantes.

Por otra parte, la prohibición del «triaje ex post» en la ley, es decir, interrumpir un tratamiento ya iniciado, incluso si un paciente recién llegado tiene mejores posibilidades de sobrevivir, supone para los médicos un conflicto ético, al serles privada la posibilidad, en una situación de emergencia, de salvar al mayor número posible de personas.

Según la decisión del TC, con seis votos a favor y dos en contra, las disposiciones impugnadas «menoscaban la libertad del ejercicio profesional» recogida en la Constitución, que protege además, en el marco de la responsabilidad terapéutica, su decisión sobre ‘si’ y ‘cómo’ aplicar un tratamiento médico.

No obstante, al no tener el Estado la competencia legislativa, la cuestión de si las disposiciones restringen la libertad profesional no fueron relevantes en el resultado del recurso.

El hecho de que la Cámara Baja aprobara normas de triaje se debe a otra decisión del TC, que en 2021, en plena pandemia del coronavirus, dictaminó que el Estado tenía la obligación de proteger a personas con discapacidad, así como a los ancianos, de posible discriminación en caso de colapso hospitalario y escasez de recursos médicos.

El Parlamento legisló en consecuencia que el triaje debe ceñirse a criterios de probabilidad de supervivencia actual y a corto plazo del enfermo, y explícitamente no en función de su esperanza de vida o grado de fragilidad. EFE

