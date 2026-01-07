Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán la versión de acción real de ‘Tangled’

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La actriz australiana Teagan Croft y el actor estadounidense Milo Manheim serán los protagonistas de la versión de acción real de ‘Tangled’ (‘Enredados’), la película animada de Disney de 2010, informó este miércoles The Hollywood Reporter.

La actriz de ‘Titans’ dará vida a la princesa, a la que Mandy Moore puso voz en la cinta animada dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, mientras que el protagonista de la franquicia Zombies asumirá el papel de Flynn Rider, encarnado originalmente por Zachary Levi.

El proyecto será dirigido por Michael Gracey, conocido por películas como ‘The Greatest Showman’ o ‘Betterman’, y de acuerdo con la publicación, la cinta, al igual que la original, contará con elementos musicales.

Por su parte, el guion correrá a cargo de Jennifer Kaytin Robinson (‘Do Revenge’), y Kristin Burr (‘Freakier Friday’) será la productora de la cinta.

Croft y Manheim fueron elegidos después de realizar pruebas de pantalla en Londres en diciembre.

‘Tangled’ sigue a Rapunzel, una joven princesa de cabello mágico que, tras años de encierro, se embarca en una aventura para descubrir el mundo exterior junto al ladrón Flynn Rider.

La versión original de este exitoso proyecto recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo y dio origen a una exitosa serie homónima de Disney Channel, también protagonizada pro Moore y Levy. EFE

