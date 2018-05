Otro montaje teatral de Guillermo Tell se realiza cada cuatro años en AltdorfEnlace externo , cantón de Uri, histórica tierra natal de Tell.

Suiza tiene también un número considerable de producciones al aire libre, a pesar de las frecuentes inclemencias del tiempo. Hay puestas en escena a la intemperie para producciones de Guillermo Tell Enlace externo en Interlaken y la Fiesta de la VendimiaEnlace externo en Vevey.

De modo similar hay grupos teatrales independientes en las ciudades y pueblos de las regiones suizas de expresión italiana y romanche, donde sin embargo no existen grandes teatros municipales.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Teatro 17 de mayo de 2018 - 14:14 Suiza tiene una rica y larga tradición teatral. Basilea, Berna y Zúrich cuentan con instituciones cuyos nombres trascienden sus fronteras, y ocurre lo mismo en el caso de Ginebra. Los grandes teatros, con o sin orquestas o elencos de ballet, se llevan la parte del león del presupuesto que sus respectivas ciudades asignan al arte. Pero también hay numerosos teatros pequeños, a veces especializados en repertorio clásico, comedia o producciones de teatro alternativo. La mayor parte de las obras y producciones tienen raíces regionales o lingüísticas, pero Dürrenmatt traspasó esos límites hasta convertirse en un dramaturgo de renombre mundial. Teatro en alemán En los oscuros días de la época nazi en Alemania, el Schauspielhaus de Zúrich fue un importante centro de teatro. Allí muchos escritores, directores y actores alemanes refugiados pusieron en escena sus producciones. Los dramaturgos nacionales más destacados de la posguerra, Max Frisch y Friederich Dürrenmatt, presentaron sus primeras obras en el Schauspielhaus. Autores contemporáneos como Maja Beutler, Thomas Hürlimann y Mathias Zschokke también han montado sus obras en ese escenario. Teatro en francés El Théâtre Vidy de Lausana, en la Suiza de expresión francesa, es una parte integrada en el sistema profesional de teatro de Francia y por norma coproduce obras con teatros municipales como el Théâtre de la Ville en París. La gran Comédie de Genéve y también los pequeños Théâtre Le Poche y Forum Meyrin se centran claramente en autores contemporáneos. De modo similar hay grupos teatrales independientes en las ciudades y pueblos de las regiones suizas de expresión italiana y romanche, donde sin embargo no existen grandes teatros municipales. Teatro al aire libre Suiza tiene también un número considerable de producciones al aire libre, a pesar de las frecuentes inclemencias del tiempo. Hay puestas en escena a la intemperie para producciones de Guillermo Tell en Interlaken y la Fiesta de la Vendimia en Vevey. Otro montaje teatral de Guillermo Tell se realiza cada cuatro años en Altdorf, cantón de Uri, histórica tierra natal de Tell. La obra maestra barroca de Calderón ‘El gran teatro del mundo’ se representa cada diez años en el Welttheater Gesellschaft de Einsiedeln, la localidad de peregrinación más conocida de Suiza. Para la producción del año 2000 se encargó al dramaturgo contemporáneo Thomas Hürlimann revisar la obra dándole un cariz más moderno. En la región de idioma romanche, la Cumpagnia da teater Laax, otro elenco teatral aficionado, presenta obras al aire libre cada diez años y cuenta con la participación de casi todo el pueblo. En 2009, una lujosa producción de la pieza de Shakespeare 'A Midsummer Night’s Dream“ (traducido al romanche por el escritor Leo Tuor) fue montada bajo la dirección del famoso actor internacional Bruno Cathomas, oriundo de Laax. En la misma zona romanche, el Origen Festival en el castillo de Rioma, es dirigido por Giovanni Netzer y escenifica dramas religiosos. La pieza teatral de 2010 fue montada en el paso Julier, situado en medio de los Alpes. Ópera y danza La ópera y la danza están bien representadas en los centros más importantes de Suiza: Zúrich, Ginebra y Lausana tienen teatros de Ópera. Hay también compañías de ballet profesionales en estas ciudades y en Basilea. El Ballet de Zúrich y el Ballet Béjart de Lausana se hallan entre los más conocidos. Por otra parte, hay también grupos de danza moderna. Suiza auspicia el Prix de Lausanne, un concurso internacional para futuras estrellas de la danza.