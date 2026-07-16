Tebún evita hablar del periodista francés preso por respeto al sistema judicial

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Berlín 16 jul (EFE).- El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, evitó, «por respeto al sistema judicial» de su país, responder este jueves al ser preguntado sobre el periodista deportivo francés Christophe Glaise, que lleva un año encarcelado en Argelia, durante una rueda de prensa en Berlín junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

«Por respeto al sistema judicial argelino, prefiero no responder a esta pregunta», afirmó el jefe de Estado argelino al ser preguntado sobre una eventual petición de indulto para Glaise.

«Ahora mismo me encuentro en Alemania, no en Argelia, por lo que no voy a responder a esta pregunta», agregó en su repuesta, en la que indicó que es un asunto que podría tratar sólo en su país.

Glaise cumplió el pasado 29 de junio un año encarcelado en Argelia con una condena por apología del terrorismo

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes fue arrestado a mediados de 2024 durante un viaje a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, un grupo bereber considerado terrorista por las autoridades de Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por «apología del terrorismo», pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia.

La familia de Gleizes decidió, a inicios de 2026, retirar un recurso que había formalizado ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que eso contribuiría a facilitar un posible indulto presidencial por parte del jefe de Estado argelino. EFE

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