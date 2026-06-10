Tecnológicas, banca y energía, las industrias que más invierten en influir a la UE en 2026

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Bruselas, 11 jun (EFE).- Las empresas y asociaciones de los sectores tecnológico, bancario y energético han invertido este año casi 200 millones de euros en actividades de ‘lobby’ ante las instituciones europeas, situándose a la cabeza de una influencia sobre la legislación comunitaria que no ha dejado de aumentar desde 2020, según advirtió este jueves el Corporate Europe Observatory.

Según esta entidad, que investiga la influencia de los ‘lobbies’ corporativos en la Unión Europea, las 173 empresas y asociaciones más activas (que declaran al menos un millón de euros de inversión anual en influencia) destinan este año un total de 381,75 millones de euros en hacer ‘lobby’ a las instituciones comunitarias, la mayor cifra desde que hay registros y un 50 % más que las declaradas en 2020.

«Este enorme poder de presión está reportando a la industria importantes beneficios políticos. Estamos asistiendo a cómo los grupos de presión empresariales tienen cada vez más poder para influir en las políticas, a la mayor ola de desregulación jamás vista en la UE y a una ciudadanía que, en gran medida, desconoce lo que está sucediendo», señala el informe de CEO.

Gigantes del sector tecnológico como Meta (10 millones de gasto anual), Amazon (9 millones), Apple (8 millones) o Qualcomm (4,5 millones) impulsan a esta industria al primer puesto entre las que más invierten en influir a las instituciones europeas, con 73 millones de euros en total.

«Todo apunta a que esto llevará a una considerable relajación de las normas destinadas a controlar a los poderosos monopolios tecnológicos», advierte CEO.

A las empresas tecnológicas les siguen el sector bancario, con 66,75 millones invertidos; el energético, con 52 millones; y el químico y agroindustrial, con 46,5 millones.

Por otro lado, las industrias que más han incrementado su presupuesto para actividades de influencia desde 2020 son la tabaquera (+143 %, hasta 8,5 millones), la manufacturera (+98 %, hasta los 17,75 millones) y la farmacéutica (+90,6 %, hasta los 26,5 millones).

En cualquier caso, CEO alerta de que las cifras reales son probablemente superiores a las reportadas, ya que la información que las empresas facilitan al Registro de Transparencia no es legalmente vinculante y no existen sanciones efectivas por dar cifras erróneas.

Por ejemplo, sólo dos empresas españolas figuran en la lista de las que invierten más de un millón al año en hacer ‘lobby’ (Telefónica, con dos millones, y la ferroviaria Talgo, con un millón), pero el informe señala a Endesa (con 25.000 euros reportados), Enagás (200.000 euros) o Iberdrola (400.000 euros) entre las compañías que podrían estar infradeclarando su gasto real.

La entidad urge también a las instituciones europeas a «repensar» sus reglas sobre las actividades de influencia y señalan que el hecho de que ya tengan normas reforzadas para la industria del tabaco apunta a que «son conscientes de que hay un precedente claro para establecer cortafuegos contra el lobbying que perjudica el interés público».

«Como primer paso, la Comisión Europea debería parar de dar acceso privilegiado a los lobbies de la industria y asegurarse de que escucha otras voces, como el público general, la sociedad civil y los científicos e investigadores independientes», pide CEO, que urge también a dotar de más recursos al Registro de Transparencia. EFE

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