Tecnológicas europeas piden ambición a la UE para impulsar las alternativas a EEUU y China

3 minutos

Bruselas, 1 jun (EFE).- Una veintena de empresas tecnológicas y organizaciones no gubernamentales europeas reclamaron este lunes más «ambición» a la Unión Europea para impulsar a la industria digital del continente que compite contra los gigantes estadounidenses y chinos.

«El ecosistema digital de la UE sigue enfrentándose a condiciones en las que los proveedores no europeos operan con una ventaja estructural que los exime de los estándares que Europa espera de sus propios agentes», afirmaron en un comunicado compañías como Ecosia, Proton o Mastodon, alternativas europeas para los buscadores, el correo electrónico y las redes sociales, respectivamente.

En su opinión, las normas que la UE ha aprobado en los últimos años en el ámbito tecnológico, como la de la inteligencia artificial; las de servicios y mercados digitales que regula el contenido en las redes sociales y la libre competencia entre las plataformas – «reflejan el compromiso de Europa con tecnologías fiables, centradas en las personas y respetuosas de la privacidad», pero «sigue siendo insuficiente».

«Por lo tanto, es hora de que la UE actúe con ambición» para «fortalecer los cimientos digitales de Europa», continua el comunicado, que también firman ONG como Defend Democracy o Save Social, además de eurodiputados de los Verdes.

Dos días antes de que la Comisión Europea presente una propuesta para incentivar la creación de centros de datos y servicios en la nube europeos, que pretende impulsar la «soberanía tecnológica» de la UE, los firmantes señalaron que «la prosperidad, la resiliencia democrática y la competitividad económica de Europa dependen de tecnologías e infraestructuras digitales fiables».

Empresas, ONGs y eurodiputados aseguraron que las «dependencias» que la UE tiene en el sector tecnológico «no son meras vulnerabilidades: representan una exposición estratégica en una era de tensa competencia geopolítica y desacoplamiento tecnológico».

Y «restringen la autonomía política europea, limitan la capacidad de las organizaciones públicas y privadas, así como de los ciudadanos, para tomar decisiones soberanas y recuperar el control sobre sus propios datos y sistemas, al tiempo que obstaculizan el despliegue de proveedores tecnológicos europeos que no pueden competir en igualdad de condiciones».

Por eso, pidieron a las autoridades que apliquen con «mayor vigor» la ley de mercados digitales, para permitir que las empresas emergentes y las pymes europeas puedan asentarse y competir contra los gigantes estadounidenses y chinos.

En este sentido, reclamaron también que las administraciones prioricen a las empresas europeas en la contratación pública.

«La contratación pública debería ayudar a crear mercados viables para aquellas soluciones e infraestructuras digitales europeas que defienden principios y valores como la apertura, la colaboración, la privacidad y la eficiencia energética, así como los derechos sociales y ambientales», dijeron. EFE

drs/mb/alf