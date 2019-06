Para quienes utilicen una antena tradicional, los programas corren el riesgo de resultar monótonos a partir del 3 de junio. (Keystone)

La televisión pública suiza ya no puede captarse a través de antena. Desde hoy lunes, la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) ha cortado la señal de televisión digital terrestre (TDT) por cuestiones económicas. Los usuarios están descontentos, tanto en Suiza como en las zonas fronterizas. Para los suizos residentes en el extranjero se ha encontrado una solución alternativa.

La TDT es un poco como la televisión a la antigua usanza. La señal de emisión proviene de grandes antenas de difusión y es captada por antenas en el exterior de los edificios o antenas directamente integradas en los televisores. La TDT, sin embargo, es una tecnología más moderna que la televisión de nuestros padres y nuestros abuelos, porque es sinónimo de una señal digital y no analógica.



La SSR –que se enfrenta a la reducción del canon que la financia– justifica esta decisión por motivos económicos: dejar de transmitir la televisión digital terrestre le llevará a ahorrar 10 millones de francos anuales. Para la SSR es mucho dinero para una audiencia limitada. “En Suiza apenas el 2% de los hogares sigue utilizando la TDT. La reducción del número de usuarios de esta red y las medidas de ahorro decididas por la SSR son motivos que justifican abandonar la TDT”, explica la emisora en su página webEnlace externo dedicada al cambio.

Descontento

Aunque solo afecta a un pequeño número de hogares, este abandono genera descontento, tal y como confirma Xavier Studer, creador de un blogEnlace externo especializado en nuevas tecnologías. “El artículo dedicado al apagón de la TDT es uno de los más consultados y comentados en mi sitio. Entre los lectores he constatado una forma de frustración y decepción con muchos interrogantes”, dice.

Algunas de las personas que han intervenido se han mostrado especialmente molestas, ya que con la desaparición de la TDT gratuita, tienen la sensación de pasar por caja dos veces. En efecto, no se puede evadir el pago del canon y hay que suscribirse a un operador privado para beneficiarse del canon.

La insatisfacción también afecta a las zonas fronterizas de los países vecinos, donde tradicionalmente se ha captado la televisión suiza. En los foros hay muchas reacciones mostrando la decepción. “Para los alsacianos será un acontecimiento histórico verse privados de programas suizos de calidad”, escribe una persona de Mulhouse, por ejemplo.

En el sur de Alemania, según el periódico en lengua alemana BlickEnlace externo, incluso hay políticos que intentan intervenir para que la SSR reconsidere su decisión.



Excepción para los suizos del extranjero

En Suiza hay varias soluciones para seguir recibiendo programas de televisión. La mayoría, de pago: el cable, la fibra óptica o internet. Si no se quiere pagar ninguna suscripción, la única solución sigue siendo el satélite. Para recibir los programas gratuitamente, basta con comprar una tarjeta por valor de 60 francos. Pero la instalación de satélites es relativamente cara y su instalación no está permitida en todas partes.

En el extranjero, por su parte, no hay soluciones (ni tan siquiera de pago) que compensen la desaparición de la TDT suiza. Y es que, por razones de derechos de difusión, la SSR no puede ofrecer sus cadenas de televisión fuera del territorio nacional. En el mejor de los casos, puede hacer que algunos de sus programas propios estén disponibles en internet.



Sin embargo, para los suizos residentes en el extranjero, hay una excepción. También pueden obtener la tarjeta que no les costará (como en Suiza) 60 francos una vez, sino 120 francos al año. Esta diferencia de trato se explica por el hecho de que, a diferencia de sus compatriotas que permanecen en el país, los expatriados no están sujetos al pago del canon de radio y televisión.

¿Suiza visionaria?

Suiza abandona la tecnología TDT mientras otros países todavía están desarrollándola. Francia, por ejemplo, quiere cambiar a la TDT 4K para los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Falta que evolucione el comportamiento de los consumidores. “En Salt [ex Orange Suiza] me han dicho que la televisión en vivo representa ahora menos ancho de banda que el conjunto de ofertas de “replay”. La gente quiere ver el contenido elegido cuando quiere. Por lo tanto, transmitir en broadcast puede no ser la mejor idea hoy en día”, indica Xavier Studer.

Con la aparición de la tecnología 5G, el futuro seguramente será la radiodifusión por internet. Al abandonar la TDT, Suiza puede estar siendo visionaria.





Traducción del francés: Lupe Calvo

