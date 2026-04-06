Tecpetrol y GyP piden adherir un millonario proyecto al régimen de incentivos en Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 6 abr (EFE).- Las petroleras Tecpetrol y GyP solicitaron que su millonario proyecto en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta sea beneficiado por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en Argentina.

Según informó este lunes el Gobierno de la provincia de Neuquén (suroeste), el proyecto presentado, denominado Los Toldos II Este, prevé una inversión inicial de 2.400 millones de dólares hasta 2028.

El bloque de petróleo no convencional se ubica en el norte de la enorme formación de Vaca Muerta, a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, en Neuquén.

El proyecto será operado por Tecpetrol, petrolera de grupo argentino Techint, en asociación con la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con una participación del 90 % y 10 %, respectivamente.

La iniciativa incluye la perforación de unos 380 pozos y la construcción de infraestructura clave, incluyendo una planta de procesamiento, oleoductos, gasoductos e instalaciones complementarias.

La meta es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día.

De ser admitido al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas. EFE

nk/jrh