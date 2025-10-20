Teddy Swims se estrenará en Portugal el 11 de julio durante el NOS Alive’26

Lisboa, 20 oct (EFE).- El artista estadounidense Teddy Swims actuará el 11 de julio por primera vez en Portugal en un concierto programado para el último día del festival NOS Alive’26, organizado a las afueras de Lisboa.

La actuación de Swims será el mismo día en el que están previstas las de Florence + The Machine, Lorde, Buraka Som Sistema y Pixies, explicó en un comunicado la promotora Everything is New.

Nominado a los Grammy Awards en 2025 como mejor artista nuevo, el cantante y compositor es mundialmente conocido por éxitos como ‘Lose Control’, ‘The Door’, ‘Bad Dreams’ y ‘All That Really Matters’.

Con un estilo que fusiona R&B, soul y pop, acumula más de 46,5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Además, ‘Lose Control’ fue la primera canción en estar 100 semanas en la lista Billboard Hot 100.

El festival NOS Alive’26 tendrá lugar del 9 al 11 de julio del próximo año en el Paseo Marítimo de Algés, en el área metropolitana de Lisboa. EFE

