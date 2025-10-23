TEDH condena a España por investigar mal dos denuncias por violación bajo sumisión química

París, 23 oct (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este jueves a España por no haber llevado a cabo una investigación «eficaz» en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química en 2016 en Pamplona y cuyas pruebas fueron pérdidas o manipuladas bajo custodia policial.

En su sentencia por unanimidad, publicada este martes, los jueces europeos establecen que en este caso se ha producido una violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar).

En este caso, que se remonta a diciembre de 2016, las demandantes denunciaron haber sido drogadas con sustancias vertidas en sus bebidas en un bar de Pamplona y agredidas sexualmente (mediante sumisión química) por dos hombres, así como la posterior pérdida y manipulación de pruebas cruciales bajo custodia policial. EFE

