TEDH da la razón a España en litigio sobre doctora de la Audiencia Nacional y un periódico

París, 6 nov (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldó este jueves las decisiones de la Justicia española en un litigio que enfrentaba a una médico forense de la Audiencia Nacional, encargada de examinar a un miembro de ETA, y al diario El País, por una noticia publicada en 2012.

En concreto, la demandante, identificada como María del Carmen Baena Salamanca, se había querellado por la difusión de una información que detallaba que no había examinado correctamente al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga -es decir, en persona, en lugar de a través de informes previos- en el momento en el que este solicitó su liberación condicional por un cáncer.

La Corte avaló las decisiones que llevaron a la desestimación de las quejas de Baena, al entender que «los tribunales nacionales actuaron dentro de su margen de apreciación» al tratar de «establecer un equilibrio» entre los derechos de la demandante a la privacidad y el del periódico a la libertad de expresión.

«El Tribunal considera que los tribunales nacionales llevaron a cabo el ejercicio de ponderación requerido entre los derechos en conflicto, de conformidad con los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal, y no encuentra razones de peso para sustituir la opinión de los tribunales nacionales por la suya», señaló la instancia con sede en Estrasburgo.

La doctora forense, durante los procedimientos judiciales en España, adujo que ella jamás había recibido la orden que requería el examen del preso etarra en persona, por lo que pedía una retractación de la información por dañar su reputación.

El medio y el periodista autor de la noticia, por su parte, basaban la información en la posesión de la orden del juez para que Bolinaga fuera examinado por un experto forense ‘in situ’. EFE

