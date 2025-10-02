The Swiss voice in the world since 1935
TEDH notifica a España una demanda de Torra y pide información sobre su inhabilitación

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 2 oct (EFE).- El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) notificó a España la segunda demanda de Quim Torra contra su condena de inhabilitación por desoír una orden que le obligaba a retirar una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat, lo que le costó el cargo de presidente catalán en septiembre de 2020.

Según informaron este jueves a EFE fuentes del tribunal, con sede en Estrasburgo (noreste de Francia), la notificación se tramitó la víspera y fue acompañada de una serie de preguntas formuladas a la autoridades españolas, como es habitual en este tipo de decisiones administrativas.

La decisión sobre si se admite o no a trámite la demanda se adoptará ulteriormente, cuando la corte estudie a fondo el caso, según las fuentes, que explicaron que la notificación que se llevó a cabo este miércoles es una fase «bastante preliminar».

Esta es la segunda demanda que Torra presenta ante el TEDH por las condenas que recibió por mantener las pancartas y los lazos amarillos contra las órdenes de la junta electoral (JEC) de retirarlos.

En la primera sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condenó a un año y medio de inhabilitación por mantener las pancartas antes de las elecciones legislativas del 28 de abril del 2019, lo que le costó el cargo al año siguiente.

Tras esta primera condena por desobediencia, Torra volvió a ser sentenciado a inhabilitación por desoír otra orden que le obligaba a retirar una pancarta con un lazo amarillo en la Generalitat.

La condena por desobediencia se convirtió en firme el 28 de septiembre de 2020 y eso implicó su pérdida definitiva del cargo de diputado, que es objeto de la segunda demanda de Torra. EFE

cat/lmpg/vh

