Tedros apela a las comunidades de RDC afectadas por el ébola para conseguir soluciones

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Nairobi, 30 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apeló este sábado a las comunidades afectadas por el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) para conseguir soluciones «adaptadas» a sus realidades.

«Las comunidades comprenden sus propios desafíos mejor que nadie y, a menudo, son quienes mejor pueden proponer soluciones adaptadas a sus realidades», declaró Tedros durante una rueda de prensa realizada junto con el Gobierno congoleño desde Bunia, capital de la provincia oriental de Ituri y epicentro del brote, según recogieron medios locales.

En ese sentido, Tedros recalcó que las autoridades deben decir qué hacer a las personas, pero también «escucharlas» para conseguir una mejor respuesta frente al virus.

Por otro lado, mostró su compromiso de apoyar a los trabajadores sanitarios sobre el terreno «el tiempo que sea necesario».

«Mientras combatimos esta epidemia a su lado, seguimos decididos a velar por que los otros servicios esenciales, así como la asistencia humanitaria, sigan proporcionándose a las comunidades en todo Ituri y más allá», añadió.

Aunque el actual brote esté causado por la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, Tedros recalcó que una atención apropiada puede servir para superar la afección.

«La enfermedad del virus del ébola causada por la cepa Bundibugyo puede ser vencida con atención médica de calidad», subrayó Tedros.

Por su parte, el ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, mostró cierto optimismo respecto a la evolución de la epidemia respecto a la eficacia de las medidas tomadas.

«El mejor escenario posible es que todas estas intervenciones combinadas nos permitan reducir gradualmente la transmisión en las tres provincias afectadas (Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur)», declaró Kamba,

Además, informó de que Ituri es la provincia que concentra casi todas las infecciones, pues Kivu del Norte tiene «alrededor de 20» casos y Kivu del Sur tan solo uno.

Tedros llegó este sábado a mediodía a Bunia, donde se reunió con las autoridades locales y provinciales, con los trabajadores de la OMS desplegados sobre el terreno y visitó instalaciones sanitarias.

Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió un alto el fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA. EFE

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