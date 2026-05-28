Tedros pide alto el fuego en Congo: Conflicto y desplazamiento complica combatir el ébola

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Ginebra, 28 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido hoy que el conflicto armado y el desplazamiento de la población complica la lucha entra ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde consideró imprescindible un alto el fuego, incluso si es temporal.

«Aunque sea breve, aunque sea solo el tiempo suficiente para permitir el paso de los trabajadores sanitarios», señaló en una declaración que dirige directamente a la población afectada y a las partes del conflicto.

En la misma agrega: «hay personas que están muriendo de ébola, hay niños enfermos, familias que sufren. Ninguna causa, ningún conflicto, ninguna reivindicación vale condenar a personas inocentes a morir por una enfermedad que puede prevenirse». EFE

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